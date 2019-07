Am Montagvormittag kam es in der Weichtunger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Der Fahrer des Kleintransporters rangierte und übersah dabei einen hinter ihm stehenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Ein Personalienaustausch zwischen den Beteiligten wurde durchgeführt. Der Fahrer des Kleintransporters erhielt eine Verwarnung, heißt es im Polizeibericht weiter. pol