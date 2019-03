Pkw beim Ausparken beschädigt

Ein 28-Jähriger rangierte am Montagmittag mit seinem Pkw rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Gommersberger Straße und übersah dabei den Audi eines 86-Jährigen, der ebenfalls kurz zuvor aus der gegenüberliegenden Ausfahrt gefahren ist und bereits auf der Straße stand. Der junge Mann stieß dabei mit seiner hinteren Stoßstange gegen die hintere Stoßstange des Unfallgegners. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. pol