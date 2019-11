Pkw auf Parkplatz des Klinikums beschädigt

Der VW Passat einer Patientin wurde bereits am vergangenen Dienstag zwischen 8 und 16 Uhr stark beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich an der Fahrertüre, Motorhaube und Scheinwerfer. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 2150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein in Verbindung zu setzen.