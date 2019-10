Hammelburg vor 18 Stunden

Pkw auf Parkplatz angefahren

Eine Fiat-Fahrerin parkte am Donnerstag, von 8.45 bis 17.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes "Am Sportzentrum". Als sie nach Dienstende zu ihrem Fahrzeug zurückkam, steckte an der Winds...