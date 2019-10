Pkw auf Parkplatz angefahren

Nach dem Einkauf stellte eine Frau am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, fest, dass ihr ordnungsgemäß geparkter weißer Mercedes auf der linken Fahrzeugseite einen frischen Streifschaden aufwies. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hammelburger Straße in Oberthulba. Offensichtlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion unter Tel.: 09732/9060. pol