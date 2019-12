Pkw angefahren: Zeugen gesucht

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, als er am Mittwochvormittag zu seinem auf dem Parkplatz in der Ernst-Putz-Straße (gegenüber Seniorenheim Waldenfels) abgestellten schwarzen Golf zurückkam. Das Auto war ab 8.15 Uhr dort geparkt. Der Mann stellte gegen 10 Uhr fest, dass die Fahrertür etwa in Stoßstangenhöhe starke Kratzer aufwies. Offensichtlich war ein Pkw dort hängen geblieben und Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen, schreibt die Polizei. Eine Nachricht des Verursachers fehlte. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/ 6060. red