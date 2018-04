Pkw angefahren und weg: Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße Am Zückberg auf Höhe einer dortigen Klinik zu einer Unfallflucht. Ein silberner Pkw parkte rückwärts in eine Parklücke am Straßenrand ein. Dabei stieß der Fahrer mit dem Heck gegen die Fahrzeugfront eines dort geparkten VW Golf. Das vordere Kennzeichen des Golfs fiel auf die Fahrbahn. Zwei Personen stiegen aus und montierten das Kennzeichen wieder an den Golf. Dann fuhr der silberne Pkw weg, ohne Personalien zu hinterlassen. Mehrere Patienten der Klinik konnten den Vorfall beobachten. Ein weiterer, bislang unbekannter, männlicher Patient soll den Unfall beobachtet haben. Dieser und andere Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel.: 0971/714 90, melden. pol