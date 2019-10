Pkw angefahren und nicht gemeldet

Ein 30-jähriger Mann parkte am Montagabend, gegen 19 Uhr, seinen weißen Audi am rechten Fahrbahnrand in der Schönbornstraße. Am Dienstag bemerkte er gegen 19 Uhr einen Schaden an der vorderen linken Seite seines Fahrzeuges. Ein bislang Unbekannter fuhr offenbar beim Rangieren gegen den Audi, beschädigte ihn und entfernte sich, ohne die Polizei zu verständigen. Am Audi ist ein Schaden von ca. 1000 Euro entstanden. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol