Pkw angefahren und nicht gemeldet

Bereits am Montag, zwischen 12 und 12.30 Uhr, parkte eine 51-Jährige ihren schwarzen Volvo auf dem Lidl-Parkplatz in der Hartmannstraße. Als sie zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertüre fest. Ohne sich um den Schaden von circa 300 Euro zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher davongemacht. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol