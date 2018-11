Pkw angefahren und nicht gehalten

Auf einem Parkplatz an der Spitzwiese in Bad Kissingen kam es am Dienstag gegen 15.50 Uhr, zu einer Unfallflucht. Die Verursacherin touchierte beim Einparken ein abgestelltes Fahrzeug, wodurch dieses an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Pkw. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise, Tel.: 0971/714 90. pol