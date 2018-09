Pkw angefahren und nicht angehalten

Am Dienstagnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr, wurde in der Theresienstraße ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw Mazda angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei Bad Kissingen bittet unter der Tel.: 0971/71490 um Hinweise. pol