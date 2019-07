In der Tilsiter Straße in Hammelburg wurde in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 6.45 Uhr, ein Ford Kuga angefahren und am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel.: 09732/9060 zu melden. pol