Am Montag parkte eine Frau ihren VW Touran von 14 bis 20.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kissinger Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060. pol