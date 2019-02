Pkw angefahren und geflüchtet

Vor einem Hotel in Sandgebiet wurde am Samstag zwischen 11.30 und 15 Uhr ein schwarzer Mercedes V-Klasse angefahren und beschädigt. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.