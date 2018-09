Pkw angefahren und geflüchtet

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 14 Uhr in der Straße An der Walkmühle in Höhe des Anwesens Nr. 7 der Pkw eines 23-jährigen Mannes angefahren. Dieser hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden weiter zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol