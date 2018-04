Bamberg vor 19 Stunden

Pkw angefahren und geflüchtet

Am Samstag zeigte die Halterin eines weißen Daimlers eine Unfallflucht bei der Polizei an. Sie hatte ihren Pkw am vergangenen Sonntag, 8. April, in der Artur-Landgraf-Straße geparkt. In diesem Zeitrau...