Bad Kissingen vor 17 Stunden

Pkw angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag, stieß in der Zeit von 8.45 bis 17.10 Uhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Hartmannstraße auf Höhe Haus Nr. 28 gegen einen dort geparkten, grünen Audi A4 einer 24-Jährigen un...