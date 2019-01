Pkw angefahren und dann abgehauen

Ein silberfarbener BMW, der nach einer Reparatur in einer Werkstatt in der Hans-Kötzner-Straße in Knetzgau in einer Parkbucht abgestellt worden war, wurde in der Zeit von Dienstag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Die Anstoßhöhe am Pkw lässt vermuten, dass der Schaden beim Rangieren mit einem Lkw entstanden ist. Die verursachten Schäden am linken Heck des BMWs werden mit 600 Euro beziffert. Um Hinweise bittet die Polizei in Haßfurt unter Telefonnummer 09521/9270.