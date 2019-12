Pkw angefahren und aus dem Staub gemacht

Am ersten Weihnachtsfeiertag parkte in der Mittagszeit ein weißer Seat Leon in der Bahnhofstraße. In dieser Zeit wurde der Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete. An dem Seat entstand ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.