Pkw am Schwimmbad verkratzt

Am Dienstagnachmittag wurde in der Straße "Am Sportzentrum" die Beifahrertür und die hintere rechte Tür eines BMW zerkratzt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 16.30 bis 17.40 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol