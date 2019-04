Pizzabacken für Kinder

Die Umweltstation Weismain bietet für Kinder in den Osterferien Pizzabacken im Holzofen an. Dabei können sie am Mittwoch, 24. April, von 10 bis 13 Uhr den Teig kneten, Zutaten schnippeln, die Pizza belegen und den Ofen mit anschüren. Zum Abschluss wird gemeinsam gegessen. Es sind noch ein paar Restplätze frei. Anmeldungen an die Umweltstation Weismain unter Telefon 09575/921455 oder per E-Mail: umweltstation@landkreis-lichtenfels.de. red