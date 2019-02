Pizza und Burger selber machen

Die Volkshochschule bietet den Kochkurs "Pizza, Burger, Pommes selfmade" für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahre n an. Er beginnt am Donnerstag, 7. März, um 16 Uhr in der Aelf-Küche. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red