Pizza selber machen

Selbst gemachte Pizza aus dem Holzbackofen schmeckt am besten, davon können sich die Teilnehmer der Veranstaltung des Umweltbildungszentrums (Ubiz) überzeugen. Anmeldung ist für alle Angebote erforderlich im Ubiz in Oberschleichach , Telefon 09529/922210.Am besten schmeckt die Pizza, wenn sie knusprig ist und mit saftigem Belag auf den Teller kommt. Am Dienstag, 3. Juli, zeigt Lore Kastl von 18.30 bis 21.30 Uhr, wie es geht. Zunächst wird der frische Hefeteig für die Pizza zubereitet, geformt, unterschiedlich belegt und gewürzt. Für die Flammkuchen wird die Resthitze im Backofen ausgenutzt.Ein Erlebnistag mit Katja Winter am und im Wasser für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, bei dem auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen, steht auf dem Programm. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Maroldsweisach am Mittwoch, 4. Juli, von 15 bis 18 Uhr statt und beginnt an der Weisach hinter dem Bauhof (Gabelsmühler Weg, Beginn des Radwegs in Maroldsweisach).Pflanzenfarben zum Malen und Färben haben eine jahrtausendalte Tradition. Zwar ist ihre Beständigkeit begrenzt, dafür überraschen sie mit immer neuen Farbklängen. Die Grundlagen vermittelt Susanne Gräfin Finckenstein in dem Workshop am Mittwoch, 4. Juli, von 17.30 bis 21 Uhr. Mit der fertigen Farbe wird auf verschiedenen Malgründen experimentiert. Benötigt werden geeignete Kleidung (das Seminar ist im Freien), eine Schürze, Marmeladengläser und eine Elektroplatte oder Campinggaskocher, falls vorhanden.Sogar in den entlegenen Regionen des Himalaya ist der Klimawandel angekommen: Der mit bisher 25 Preisen international ausgezeichnete Dokumentarfilm erzählt von den dramatischen Veränderungen im Leben des alten Nomaden Sonan und seines Volkes. Im Herzen des Himalayas begleitet die Kamera ihn und seinen Stamm in der Region Ladakh. Die Einwohner nennen es wegen seines zerklüfteten Aussehens den "zerbrochenen Mond". Die Erwärmung des Klimas macht diesen Landstrich noch unwirtlicher. Im Anschluss an den Film, welcher am Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr beginnt, besteht die Möglichkeit, beim Grillen den Film Revue passieren zu lassen. Mitzubringen sind die Verpflegung, Teller, Besteck, Getränk, Kleidung, Decke. Treffpunkt ist an der Schnacklochhütte im Sailershäuser Wald bei Haßfurt.Selbst gemachter Wein ist eine gute Möglichkeit, der Obstschwemme im Spätsommer und Herbst Herr zu werden. Bei dem Weinbereitungsseminar am Samstag, 7. Juli, von 10 bis 16 Uhr erläutert Judith Walther alle wesentlichen Themen der Weinherstellung . Dazu gehören Verarbeitung der Früchte zu Maische, alkoholische Gärung, Klärung, Ausbau des Weines sowie Lagerung. Im Anschluss werden anhand von verschiedenen Säften der Ausbau zum Wein sowie die Funktionsweise und Handhabung der Geräte erklärt.