"Pizza Mobil" angefahren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer das in der Ludwigsstädter Straße geparkte "Pizza Mobil". Der Verursacher touchierte allem Anschein beim Rangieren den linken Außenspiegel des Transporters und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die entstanden Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter Telefon 09263/975020 in Verbindung zu setzen. pol