"più mosso" entführte nach Italien

Alte Musik



"Sommer in Italien" lautete der Titel des Konzerts, welches das Barockensemble "più mosso" am Sonntagabend in der Burkardskirche in Königsberg gab und damit einen weiteren Beitrag für die diesjährige Konzertreihe Klang-Kontakte in Königsberger Kirchen setzte. Alles passte an diesem Abend zusammen. Denn nicht nur die Außentemperaturen zu diesem Konzert waren sommerlich, sondern auch das Konzert selbst verbreitete sommerliche Stimmung in der Burkardskirche. Kjell Pauling (Blockflöten), Martin Rothe und Anja Czak (Barockviolinen) sowie Matthias Schick (Barockvioloncello) und Regine Schlereth (Cembalo) boten den rund 80 Zuhörern in Königsberg einen erfrischenden Konzertabend mit Werken der Komponisten Vivaldi, Scarlatti, Castello und Legrenzi.Das gemeinsame Anliegen der fünf diplomierten Barockmusiker ist es, alte Musik auf historischen Instrumenten zupackend und mitreißend zu interpretieren. Das gelang ihnen auf eindrucksvolle Art und Weise. Alle Zuhörer nahmen an einer musikalischen Reise ins sonnige Italien teil.Viel Beifall der Zuhörer war der Lohn für die Musiker für ein besonderes Konzert. Zu Beginn des Konzerts hatte der Pfarrer Peter Hohlweg das Publikum auf die musikalische Veranstaltung eingestimmt.