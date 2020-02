Pirouetten und Parfümflakons

In den Faschingsferien lud der Kreisjugendring 44 Kinder zu einer Tagesfahrt ein. Mit ihren Betreuern Christina, Corinna, Isabell, Max und Uschi fuhr die Gruppe in den Frankenwald. Bald schon fing es zu schneien an und durch den Bus hallten die "Ahs" und "Ohs" der begeisterten Kinder.

Im Flakon-Glasmuseum in Kleintettau wurde die Gruppe von mehreren Mitarbeiterinnen empfangen. Bei einem Rundgang sah man die einzelnen Firmenstandorte, bestaunte historische Geräte und erfuhr viel über die Arbeitsweise der Glasmacher. In einer weiteren Station durften die Mädels und Jungs zusehen, wie Flakons hergestellt wurden und fühlten am eigenen Leib, wie es ist, bei Temperaturen von 47 Grad arbeiten zu müssen. Ehemalige Mitarbeiter zeigten, wie die Glasmacher früher am Ofen gearbeitet haben. Einige Jungs durften selbst Hand anlegen und den Glasstrang abschneiden. Einen mundgeblasenen Flakon durfte die Gruppe als Erinnerung behalten. In einem weiteren Raum probierten Kinder aus, wie unterschiedliche Gläser klingen, wie gewölbtes Spiegelglas die Figur verändert und sich Licht in Gläsern bricht. Anschließend wurde ein eigener Cremetiegel mit Strass und Perlen verziert.

Danach machte man sich auf dem Weg durch das Winter-Wunder-Land des Frankenwaldes in die Eiswelt Sonneberg. Zwei Stunden lang verbesserten die Läufer mithilfe von Lauflernpinguinen ihre Balance und Standfestigkeit. Die geübten Schlittschuhfahrer lieferten sich Wettrennen oder drehten Pirouetten und verbesserten ihre Kenntnisse im Rückwärtsfahren. Die Betreuer hatten alle Hände voll zu tun, gestürzte Eisprinzessinnen wieder aufzurichten, bei missglückten Wendemanövern zu trösten und sich um erschöpfte Rennläufer zu kümmern. Am späten Nachmittag wurde die Heimfahrt angetreten. Bei der abschließenden Meinungsumfrage waren sich alle einig: "Schö' war's." red