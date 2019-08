"Piraten" lieferten sich eine Schnitzeljagd

Das Jugend-Sommer-Ferienprogramm der Wasserwachtortsgruppe fand wieder einmal viel Anklang. An beiden Tagen konnten volle Boote in See stechen.

Die Bootsfahrten auf dem Main standen dabei unter dem Motto: "Schnitzeljagd auf dem Main - ihr seid Piraten". Zunächst wurden die Mädchen und Buben von ihren Eltern und Großeltern auf das Bootshausgelände am Main gebracht, wo sie alle schon von den Mitgliedern der Wasserwachtortsgruppe Altenkunstadt erwartet wurden. Vorsitzender Gerhard Schnappauf richtete einen herzlichen Willkommensgruß an alle Ferienkinder.

Bürgermeister Robert Hümmer freute sich ebenfalls, dass das Jugend-Sommer-Ferienprogramm der drei Kommunen, mittlerweile seit 20 Jahren schon, soviel Anklang findet. Dabei stünden die Bootsfahrten mit der Wasserwachtortsgruppe ganz oben auf der Beliebtheitsskala, sagte der Bürgermeister, denn sie sind in jedem Jahr ausgebucht.

Danach wurden die Ferienkinder in die Obhut von Bastian Groß und den Mitgliedern der Wasserwachtjugendgruppe gegeben, die einige interessante Informationen wie das richtige Verhalten am Wasser, zu den Bootsausstattungen und die "Rudertätigkeit" vermittelten. Als schließlich die Schwimmwesten angelegt waren, wurden die Wasserwachtboote auf Kurs gebracht. Die Kinder konnten bei der Fahrt nicht nur Tiere und deren Spuren sehen, wie beispielsweise das Wirken des Bibers, sondern es gab hin und wieder einen kleinen Stopp mit lustigen Spielen. Die Boote mussten zudem am Mainwehr umgesetzt werden.

Als dann schon die evangelisch-lutherische Pfarrkirche von Strössendorf und das Schloss zu sehen waren, war es schon beinahe geschafft. Hier wurden die kleinen Bootsfahrer schon erwartet, und es gab eine kleine Stärkung. dr