Piraten-Ausflug in die Karibik

Junkersdorf hat's einfach drauf: Beim Schützenfasching waren auch die drei Bürgermeisterkandidaten in der Gemeinde Pfarrweisach vor Ort. Von allen Faschingsveranstaltungen in der Gemeinde war es das erste Mal, dass dieses Trio gemeinsam anwesend war. Und nicht nur das: Alle drei mussten auf die Bühne.

Hoch das Hemdchen und die Jacke: Die drei Bürgermeisterkandidaten mussten vor dem Publikum ihre Bäuche entblößen, mit musikalischer Begleitung von Thomas Datscheg, der unter dem Klatschen und Gejohle der Gäste das "Bierbauch-Lied" spielte. Bürgermeister Ralf Nowak (ULB) kam im Piraten-Look, Markus Oppelt (CSU) in Schwarz als Schlotfeger und Christoph Göttel (FWG) in Trainingsjacke.

Funkenmariechen erntet Applaus

Gleich zu Beginn präsentierte die Prinzengarde auf der Tanzfläche einen Gardetanz. Begrüßt wurden die Gäste vom Prinzenpaar Laura Müller und Joshua Dötsch. Viel Applaus bekam Funkenmariechen Alishia Hagemeister für ihren furiosen Auftritt. Als Gardemädchen traten Lea Dirauf, Antonia Förster, Eva Köhler, Elena Müller, Laura Müller, Celina Hagemeister und Eva Köhler auf. Trainiert wurde die Garde von Laura Fischer-Byczok. Sie choreografierte auch den Auftritt der Showtanzgruppe, die später mit einem Piratentanz in die Karibik entführte. Hier tanzten Lea Dirauf, Lea Schleicher, Antonia Förster, Celina Hagemeister, Stefan Koch, Joshua Dötsch, Laura Müller und Eva Köhler.

Als neuer Hausmeister im Schützenhaus stellte sich Klaus Seyferth in der Bütt vor. Viele Ideen hatte er, um neuen Wind in das Gebäude zu bringen. Als Einsparung zum Klimaschutz empfahl er, wegen des kurzen Wegs vom Bräu- zum Schützenhaus mit den Jungbrauern einen Bierliefervertrag abzuschließen. Aber die Brauer hätten selbst so viel Durst, "dass zum Liefern nix mehr übrig bleibt".

Kühltheken und Sparmaßnahmen

Zudem berichtete er von ominösen Diskrepanzen in der Kasse: "Aber an denna vier bis acht Seidla am Dooch", die er wegputze, "kann des doch net geliech", sinnierte er unter dem Gelächter der Gäste. Bedenken zeigte er wegen der Kühltheke, "die so viel Strom frisst, und wenn die windich Greta davon Wind kriegt, machert die unner Schützenhaus dicht". Deshalb sei die Kühltheke kurzerhand ersetzt worden.

Samuel Förster, Nick Büchner und Daniel Demele zeigten in einem Sketch eine etwas andere Art von Fahrstunde. Philip Handke und Florian Gräbner erzählten als "Paula und Paulinchen" von einem Wochenendausflug in den Schnee. In die heutige Zeit passte der Sketch von Sparmaßnahmen im Altenheim, die Florian und Doris Gräbner, Sina Schäfer, Christian Braun, Maria Schleicher und Heinz Denninger auf die Schippe nahmen.

Männerballett als Finale

Zum Abschluss des Junkersdorfer Schützenfaschings trat das Männerballett mit Simon Schleicher, Florian Gräbner, Daniel Demele, Samuel Förster, Daniel Sittler, Philipp und Hannes Weitz, Philipp Handke und Dominik Martin auf. Durch den Abend in Junkersdorf führte Claudia Meyer als Moderatorin.