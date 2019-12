Pippi Langstrumpf im Kinderkino

Die Kinoinitiative der Volkshochschule setzt sich nicht nur dafür ein, dass in Coburg auch Filme jenseits des Mainstream zu sehen sind, sie möchte auch die junge Generation für Kino auf der großen Leinwand begeistern. Deshalb wird am Freitag, 6. Dezember, um 16.45 Uhr im Utopolis die Verfilmung von Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker "Pippi Langstrumpf" gezeigt. Dieser Film aus dem Jahr 1969 ist der erste von insgesamt vier Verfilmungen und zeigt, wie die kleine Pippi Langstrumpf ohne Eltern, aber dafür mit Pferd und Äffchen in die Villa Kunterbunt einzieht. Nicht alle im schwedischen Dorf sind davon so begeistert wie die Nachbarskinder Tommi und Annika. Karten gibt es an der Kinokasse (Ermäßigung für Mitglieder der Kinoinitiative). red