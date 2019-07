"Pipi" Beetz meldet sich zurück

Nach fast 16 Jahren schließt sich der Kreis: Christian Beetz wird wieder ein "Mönch"! Der Innenverteidiger, der in den letzten Jahren viele Höhen, aber auch die eine oder andere sportliche Enttäuschung erlebte, kehrt zu seinem Heimatverein zurück.

Der Wechsel des 33-jährigen "Leaders" vom Landesligisten VfL Frohnlach zum Bezirksligisten TSV Mönchröden ist perfekt. Damit ist den Verantwortlichen die erhoffte Verstärkung für ihren ambitionierten jungen Spielerkader doch noch gelungen. Die treuen Fans im "Wildpark" dürfen jetzt also erst recht auf eine erfolgreiche Saison hoffen. Beetz kommt als Vertragsamateur aus Frohnlach und ist nach seinem Urlaub in zehn Tagen sofort spielberechtigt. Er soll als Innenverteidiger die Defensive verstärken. Mehr noch: Mit seinen herausragenden Führungsqualitäten kann er der verlängerte Arm von Trainer Thomas Hüttl auf dem Platz werden und den vielen Youngster den richtigen Weg weisen.

Erfahrungen dafür sammelte der jeher als sehr ehrgeizig geltende Spieler reichlich. Nach seinem frühen Wechsel von der Coburger Jugend zu den "Mönchen" eroberte er sich auf Anhieb einen Stammplatz in der damaligen Bezirksoberliga-Truppe und stieg mit dem TSV Mönchröden in die Landesliga Nord auf. Nach zweieinhalb (Lehr-)Jahren bei den "Mönchen" begann eine sehr erfolgreiche Zeit beim VfL Frohnlach. Unterbrochen von einem Regionalliga-Gastspiel beim FC Bamberg und zwei Jahren beim FC Coburg, in dem er erneut in die Landesliga aufstieg, kehrte er zum "Wischi-Klub" zurück. Mit den "Blau-Weißen" stieg er letztes Jahr wieder in die Landesliga auf. Trotz einer hartnäckigen Knieverletzung gab "Pipi", wie ihn viele seine

Mitspieler rufen, nie auf. Er kämpfte sich immer wieder heran und stand in kritischen Phasen erfolgreich seinen Mann. Nun will er seine erfolgreiche Amateurkarriere an alter Wirkungsstätte in den nächsten Jahren beenden. Dort trifft er auch auf alte Weggefährten wie Torwart-Trainer Christian Holzmann oder Co-Trainer Marcel Pavel, zu denen der Kontakt nie abriss und mit denen er vor 14 Jahren einen seiner bisher schönsten Erfolge in seiner langen Laufbahn feierte. Und wer weiß, vielleicht kommt am Saisonende ja noch ein weiterer hinzu. oph