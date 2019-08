Bad Brückenau 26.08.2019

Pint of Jazz im Georgi-Kurpark

Jazz-Live-Musik gibt es am Sonntag, 1. September, im Georgi-Kurpark in Bad Brückenau mit "Pint of Jazz". Beginn ist um 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Georgi-Kurhalle verle...