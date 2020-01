"Pimpinone" kommt wieder ins Theater

Schauspielerin Silke Görner weist darauf hin, dass die Kammeroper "Pimpinone oder die ungleiche Heirat" wieder im neuen Spielplan des Theaters "Tausendkunst" steht. Am Samstag, 18. Januar, geht es los. Weitere Termine sind 25. Januar sowie am 8. und 15. Februar. Als "Elfriede" wundert sich Silke Görner derzeit zum 20. Mal über dies und das im Regionalsender Herzo-TV. Live lässt sie sich aber auch immer wieder blicken, zum Beispiel am Mittwoch, 19. Februar, in Höchstadt beim Seniorenfasching des Landkreises. red