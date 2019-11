Pilzsammler findet sein Auto beschädigt vor

Ein 70-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Er hatte seinen Pkw von 14.30 bis 16.30 Uhr kurz nach Neuwirtshaus auf einem Parkplatz an der Staatsstraße 2790 abgestellt, um im Wald Pilze zu sammeln. Bei seiner Rückkehr stellte er dann einen Schaden an der linken Seite seines Autos fest. Hinweise dazu liegen bislang nicht vor. pol