Pilzkunde für Anfänger

Am Freitag, 21. September, findet im Groenhoff-Haus auf der Wasserkuppe ein Pilzkurs für Anfänger mit Otmar Diez von der Naturschule in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat Rhön statt. Das Seminar beginnt um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Nach einem Theorieteil gehen die Teilnehmer schließlich zum praktischen Teil: in den Wald zum Pilzesammeln. sek