Pilzkunde für Anfänger

Otmar Diez bietet am Sonntag, 23., und Sonntag, 30. September, jeweils um 9 Uhr im Biosphärenzentrum Rhön, Haus der Schwarzen Berge, Pilzkurse für Anfänger an. Nach einem Theorieteil geht es in den Wald zum Pilzesammeln. Am Nachmittag werden die Funde analysiert und besprochen. Ziel soll sein, dass die Teilnehmer am Ende des Tages angstfrei Pilze sammeln können. Für den 23. September sind nur noch wenige Plätze frei. Anmeldung über www.naturschule-diez.de ist erforderlich. Mitzubringen sind Sammelkorb, Messer und Bestimmungsbücher. Am gleichen Tag findet im Biosphärenzentrum Rhön, Haus der Schwarzen Berge, der "Tag der Regionen" statt. Dort wird es auch einen Infostand der Naturschule zu Pilzen geben. sek