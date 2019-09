Immer wieder entstehen neue Fitnesstrends. Die VHS greift diese gerne auf und bietet ab Mittwoch, 25. September, von 18 bis 19 Uhr Piloxing, ein schweißtreibendes Intervalltraining, in der Melchior-Franck-Schule an. An selben Tag startet um 18.15 Uhr in der Rückertschule Deepwork, wobei es sich um Entspannungs- und Atemübungen im Einklang handelt. Interessierte melden sich bitte telefonisch unter 09561/88250 an oder online auf www.vhs-coburg.de. red