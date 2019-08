Einladung ergeht an alle Paare, an einem gemeinsamen Pilgerweg durchs Obermaintal teilzunehmen. Am Samstag, 21. September, von 9 bis 18 Uhr führt der Weg von Bad Staffelstein aus an verschiedene stärkende Orte der Umgebung. Nähere Infos und Anmeldung bei Stefan und Alexandra Lulei, Tel. 09573/ 9687931 oder per E-Mail an lu-steal@web.de. red