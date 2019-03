Zur zweitägigen Pilgerwanderung nach Kirchschletten mit Übernachtung in der Abtei Maria Frieden ergeht Einladung an alle Interessierten. Beginn ist am Samstag, 30. März, um 11.30 Uhr an der Pfarrkirche in Altenbanz. Rückkunft ist am Sonntag, 31. März, nachmittags. Anmeldung ist im Pfarrbüro, Tel. 09573/5992, oder bei Maria Spörl, Tel. 09573/6633, erforderlich. red