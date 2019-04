Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge unternimmt am Donnerstag, 25. April, um 10 Uhr eine Pilgerwanderung ins Reich des Bibers. Start ist auf dem Wanderparkplatz Veitsberg, oberhalb von Dittersbrunn. Die etwa sieben Kilometer lange Wanderung ist für Menschen jeden Alters, die mit offenen Augen für Gottes Schöpfung im Reich des Bibers unterwegs sein wollen, geeignet. Eltern können mit geländegängigen Kinderwagen teilnehmen. Ein Rücktransfer zum Ausgangspunkt ist organisiert. Eine Einkehr im Biergarten mit Spielplatz ist vorgesehen. Eine Rücksackverpflegung wird empfohlen. Anmeldungen bis Mittwoch, 24. April, an Gemeindedreferent Matthias Beck, Telefon 09573/340835, oder per E-Mail an Matthias.Beck@erzbistum-bamberg.de. red