Pilgerwanderung auf dem Kapellenweg

Am morgigen Samstag lädt ab 10 Uhr Pilgerbegleiter Reinhold Müller im Rahmen der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein zum Pilgern auf dem spätsommerlichen "Kapellenweg am Obermain" ein. Der etwa 20 Kilometer lange Rundweg führt über die Hankirche und Dittersbrunn (mit Einkehrmöglichkeit) zum größten geschlossenen Lindenkranz Europas auf den Veitsberg. Nach dem herrlichen Rundumblick geht es zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Kirche in Pferdsfeld. Fragen und Anmeldung beim Pilgerbegleiter Reinhold Müller unter der Telefonnummer 09573/4877. red