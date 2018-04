Pilgertour für Jung und Alt

Unter dem Motto "Auf den Spuren neuen Lebens" steht eine Familienwallfahrt der katholischen Kirchengemeinde Altenkunstadt am Freitag, 13. April. "In der österlichen Zeit machen wir uns auf den Weg, um Zeichen aufbrechenden Lebens zu entdecken und zu bewundern", betont Pastoralreferentin Birgit Janson, die die Pilgertour organisiert hat. Kinder, Jugendliche und Erwachsene - egal, welchen Alters - sind dazu eingeladen. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 14.45 Uhr am Parkplatz der Grundschule (Baiersdorfer Straße). Es werden Fahrgemeinschaften gebildet.



Naturkundliche Begleitung

Die Wallfahrt beginnt um 15 Uhr in Strössendorf am Anger-Parkplatz. Zusammen mit Förster Ludwig Winkler aus Woffendorf, dem die naturkundliche Begleitung obliegt, pilgern die Teilnehmer in Richtung Trebitzmühle zur Fischtreppe und dann über den Zeublitzer Turmhügel und den Kreibitzen nach Burgstall. In der dem heiligen Konrad von Parzham geweihten Ortskapelle feiern die Wallfahrer gegen 17.30 Uhr gemeinsam Gottesdienst. Danach haben die Ausflügler Gelegenheit, im Gasthaus Fischer einzukehren und sich später abholen zu lassen oder gemeinsam auf dem Radweg über die Trebitzmühle zurück nach Strössendorf zu laufen. Die Teilnehmer sollten der Witterung angepasste Kleidung tragen und eine kleine Brotzeit für unterwegs mitbringen. Anmeldungen für die Einkehr im Gasthof Fischer nimmt Pastoralreferentin Birgit Janson, Telefon 09572/8725040, E-Mail: birgit.janson@erzbistum-bamberg.de, entgegen. bkl