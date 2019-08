Pilgerreise zum Gardasee

Eine sechstägige Pilgerreise (von Sonntag, 6. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober) für Senioren an den südlichen Gardasee verspricht bleibende Eindrücke und spirituelle Erlebnisse. Die Seniorenpastoral des Erzbistums Bamberg organisiert diese Fahrt in Zusammenarbeit mit dem Burgebracher Busunternehmen Spörlein. Die Reiseleitung haben Diözesanreferentin Rosalie Scherlein und Pfarrer i. R. Helmut Spindler.

Während der Anreise über den Brenner ist die Besichtigung der Wallfahrtsstätte St. Michael in Absam/Tirol geplant. Dort wird ein Gottesdienst gefeiert. Im Laufe der Woche stehen die Besichtigung der Stadt Desenzano, der Festspielstadt Verona und das Städtchen Sirmione am Südufer des Gardasees auf dem Programm. Im Wallfahrtsort Santuario des Frassino ist ebenfalls Station zum geistlichen Innehalt. Das Quartier der Reise befindet sich in Desenzano del Gardo am Gardasee. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Weitere Infos und Anmeldung unter der Telefonnummer 0951/5022126 oder per E-Mail: seniorenpastoral@erzbistum-bamberg.de. red