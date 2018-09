Pilgerreise nach Griechenland

Start der Pilgerreise "Auf den Spuren des Paulus" mit Diakon Joachim Stapf ist am heutigen Mittwoch um 15 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der St.-Andreas-Kirche in Wonfurt. Im Anschluss daran werden die Pilger, die mit dem Bus über Italien und dann mit der Fähre nach Griechenlad fahren, verabschiedet. Die restlichen 45 Mitreisenden fliegen dann am Samstagfrüh um 5.50 Uhr von München nach Thessaloniki. Die Reiseteilnehmer können heute ab 14 Uhr ihr Gepäck bei der Firma Bengel in Wonfurt verladen. Hier werden dann auch noch einmal alle Einstiegsmöglichkeiten in Wonfurt, Sand, Eltmann, Ebelsbach und Stettfeld in der Nacht zum Samstag ab 0.10 Uhr abgesprochen. red