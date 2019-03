Pilgerreise der Pfarrei Ebensfeld nach Fatima

Die Pfarrei Ebensfeld unternimmt vom Sonntag, 11., bis Samstag, 17. August, eine Pilgerreise nach Fatima. Neben der Teilnahme an den dortigen Feierlichkeiten am 12. und 13. August stehen auch Besichtigungen auf dem Programm, so zum Beispiel Lissabon, Nazare, Kloster Batalha. Für diese Flugreise sind noch einige Plätze frei. Ein genaues Programm ist beim katholischen Pfarramt in Ebensfeld, Telefonnummer 09573/5847, erhältlich. Anmeldungen sind noch bis zum Freitag, 5. April, möglich. red