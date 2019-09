Pilgern und plaudern

Die Kolpingfamilie lädt ein zum Gottesdienst zum Beginn des Herbst-Winterprogramms am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr in Wüstenstein, anschließend Einkehr im Gasthaus Schoberth. Abfahrt mit dem Bus ist um 16.30 Uhr am Kindergarten St. Anna (Kostenbeitrag 3 Euro).

In den Sommermonaten finden die Taizé-Gebete jeweils im Evangelischen Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, statt. Nächster Termin ist am Mittwoch, 11. September, um 20 Uhr.

Am Samstag, 14. September, sind alle Gläubigen zum Fest der Kreuzerhöhung eingeladen, wie das Pfarramt St. Kilian bekanntgibt. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr an der Kreuzkapelle, anschließend Prozession zur Pfarrkirche, wo um 18 Uhr die Vorabendmesse beginnt.

Im Rahmen der Katholischen Erwachsenenbildung lädt der Katholische Frauenbund zu einem Frauenfrühstück am Mittwoch, 18. September, ab 9 Uhr, in das Evangelische Gemeindehaus ein. Referent ist Hartwig Hümmer; er spricht zum Thema "Regional einkaufen". Anmeldungen sind bis 15. September möglich bei Renate Brechtel, Tel. 6455, oder Maria Würker, Tel. 6317.

70 Jahre Pfadfinder Bad Staffelstein wird am Samstag, 21. September, in der St.-Anna-Straße gefeiert. Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in St. Kilian.

Die Wallfahrt nach Marienweiher ist am Samstag, 21. September, und Sonntag, 22. Anmeldungen nimmt Richard Lurz in Grundfeld, Tel. 09571/5887, entgegen. Bis 12. September ist Anmeldung wegen der Zugfahrkarten nötig.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt zum Pilgern am Samstag, 14. September, 10 Uhr, ein. Reinhold Müller führt auf dem Kapellenweg von Pferdsfeld (Kirche) über Prächting, Dittersbrunn, den Veitsberg und zurück. Die Strecke beträgt zirka 20 Kilometer. Näheres und Anmeldung unter Tel. 09573/4877. pf