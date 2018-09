Pilgern mit dem Fahrrad

Die traditionsreiche Gelöbniswallfahrt der Stadt Höchstadt nach Dettelbach findet heuer am Sonntag, 23. September, statt. Die Radwallfahrt startet am Wallfahrtstag unter der Leitung von Elmar Gerner morgens um 5 Uhr am Kirchplatz in Höchstadt. Unterwegs können sich Interessierte in Kleinwachenroth, Schlüsselfeld oder Geiselwind anschließen. Ein Rücktransport über Fahrradanhänger stellt genauso eine Möglichkeit dar wie auch heimwärts die gesamte Strecke wieder mit Fahrrad zurückzulegen. Heute um 18 Uhr werden im Pfarrheim St. Georg nähere Informationen durch Elmar Gerner (Telefon 0157/70293394) und sein Team gegeben. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. red