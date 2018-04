Pilgerkirche in Unterschwappach

Die Pilgerkirche kommt nach Unterschwappach. Unter dem Motto "Ich bin da, habe Zeit und höre zu" steht am heutigen Montag und am morgigen Dienstag Pastoralreferent Volker Krieger mit der Pilgerkirche von 15 bis 19 Uhr am Sportheim Unterschwappach, teilte die Pfarrgemeinde mit. Am Dienstag wird um 18 Uhr für den Frieden in der Welt gebetet. red