Hainert vor 15 Stunden

Pilgerkirche in Hainert

Die Pilgerkirche kommt zum letzten Mal nach Hainert. Sie steht am Montag, 24., und am Dienstag, 25. Juni, von 15 bis 19 Uhr am Sportplatz. Am Dienstag wird um 18 Uhr für den Frieden in der Welt gebete...