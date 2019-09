Pilgergang zu Naturplätzen

Die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein lädt am Samstag, 28. September, ab 10 Uhr Menschen allen Alters ein, die mit offenen Augen für Gottes Schöpfung unterwegs sein wollen, um zu staunen, zu entdecken und viel Spaß miteinander zu haben. Geocaching-Geräte (Hand-Navigationsgeräte) führen zu spannenden Naturplätzen. Der Rundweg von Bad Staffelstein durch das Herrenholz zum Wasserspielplatz ist circa 4,5 Kilometer lang. Kinderwägen sollten geländegängig sein. Anschließend erfolgt eine "Einkehr unter Füchsen" mit fränkischer Brotzeit. Start und Ziel ist an der katholischen Kirche St. Kilian in Bad Staffelstein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung bis morgen, Donnerstag, bei Matthias Beck, Telefon 09573/340835 (auch per WhatsApp) wird gebeten. Beck erteilt auf Anfrage auch weitere Informationen. red