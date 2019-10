Schlammersdorf vor 20 Stunden

Pilger treffen sich in Schlammersdorf

Der nächste Pilgerstammtisch des Jakobusweges findet am Samstag, 5. Oktober, in der Brauereigaststätte Witzgall in Schlammersdorf statt. Beginn ist um 16 Uhr. Alle Jakobuspilger sind willkommen. red